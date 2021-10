FOLLONICA – Dopo una stagione da tutto esaurito per il Golfo del Sole è tempo di pensare al futuro. Lo storico resort di Follonica rinnova ancora una volta il suo look, stavolta puntando sulla ristorazione. Il progetto per il 2022 comporterà un investimento di mezzo milione di euro e prevede la riqualificazione completa del ristorante che si affaccia sulla spiaggia. “Le dune”, questo il nome scelto per il locale, offrirà agli ospiti pesce e carne di alta qualità cotti su una griglia a carbone di ultima generazione.

«Ogni anno – spiega il direttore del Golfo del Sole, Vasco Paulo – investiamo nel nostro resort per renderlo sempre più funzionale e attrattivo: nel 2021 la novità è stata la nuova veste del Tony’s Beach bar, che è diventato un punto di ritrovo per follonichesi e turisti nelle serate estive. Nel 2022 invece sarà il ristorante ad avere una nuova forma. Dopo aver rinnovato una parte degli alloggi e l’hotel ci stiamo dedicando a quella che per noi rappresenta veramente una sfida: far scegliere il Golfo del Sole anche a chi non alloggia da noi, per un drink, una cena, o magari per celebrare il proprio matrimonio. Siamo convinti che una struttura come la nostra debba necessariamente inserirsi nel contesto dove ha sede, perché questo significa creare un indotto ancora più importante che porta benefici all’economia di tutto il territorio. Da qui l’idea di creare un nuovo ristorante sul mare, qualcosa di diverso, che possa essere un punto di ritrovo anche per chi vive o sceglie Follonica. Il resort è aperto da aprile a ottobre: siamo in una location bellissima che merita di essere valorizzata e promossa al meglio».

E questa stagione ha dimostrato ancora di più quanto i turisti amino Follonica: il 2021 per il Golfo del Sole si chiude infatti con un +30%, un dato significativo che dimostra le grandi potenzialità del territorio.

«Sempre più italiani scelgono il nostro resort per le loro vacanze estive – spiega ancora il direttore – : molti di loro prima di salutarci prenotano già per l’anno successivo. Un elemento importante che ci dà un quadro molto positivo della situazione. Dobbiamo però ampliare i nostri orizzonti: penso per esempio ai matrimoni. Abbiamo la possibilità di offrire non solo una location bellissima per la cerimonia, la spiaggia, ma anche un’ottima cucina per il banchetto e gli alloggi per gli ospiti che possono restare qualche giorno al resort e godersi una breve vacanza a Follonica. Un mercato in grande sviluppo, che potrà portare ulteriore ricchezza sul territorio anche fuori dal periodo prettamente balneare. L’obiettivo è quello di creare e rafforzare le sinergie con il tessuto economico locale: dobbiamo promuovere il territorio insieme, perché solo così è possibile crescere. Il Golfo del Sole dalla sua, continuerà ad investire nella struttura e a dare lavoro a molte ditte della zona, oltre che ai 120 dipendenti stagionali, e a creare opportunità come quella del Tony’s Beach bar e del nuovo ristorante per farsi conoscere anche da chi vive a Follonica o magari la frequenta per una sera o la sceglie per le sue vacanze».