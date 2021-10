“Grosseto come Trieste”: i No green pass tornano in piazza, domani la manifestazione

GROSSETO – Tutto pronto per la “manifestazione pacifica a favore della libertà”, come recita la locandina che circola sui social, per sottolineare la vicinanza di alcuni grossetani ai “fratelli di Trieste, Genova e tutta Italia” che in questi giorni hanno protestato (o protestano tuttora) contro il green pass e non solo.

Il ritrovo avverrà sabato 23 ottobre, alle ore 17.30, in piazza Dante.

L’invito, sempre leggendo il manifesto della protesta, raffigurante il Palazzo Aldobrandeschi di Grosseto, è quello di indossare un gilet rifrangente giallo, come i noti gilets jaunes che nacquero in Francia nel 2018 per protestare contro l’aumento dei prezzi del carburante e la disuguaglianza sociale.