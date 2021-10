Duello contro la pari punti Viterbese per la Primavera del Grosseto

GROSSETO – Quinto round di campionato per la Primavera del Grifone, che ospiterà la pari punti Viterbese. Torellini reduci da una brillante vittoria e alla ricerca della migliore continuità di gioco e prestazioni; assente Perrella per squalifica.

Arbitrerà Colombi di Viterbo assieme a Scavuzzo e Privitera di Grosseto. Il fischio d’inizio è domani sabato alle 15 al Carlo Zecchini di Grosseto.

Questa la classifica: Lucchese 8 punti; Viterbese, Imolese e Grosseto 7; Vis Pesaro 6; Olbia 5; Gubbio, Fermana e Teramo 1.

Trasferte a Pistoia per Under 15 e Under 17, che giocheranno rispettivamente alle 11 e alle 14 per la quarta di campionato.

Il programma:

Primavera: Grosseto-Viterbese (5a giornata) sabato h 15

Under 17: Pistoiese-Grosseto (4a giornata) domenica h 14

Under 15: Pistoiese-Grosseto (4a giornata) domenica h 11