SORANO – “I cacciatori avranno anche ripulito un’area, ma non quella da noi indicata”, così l’associazione Odv, che qualche settimana fa aveva denunciato una discarica abusiva a cielo aperto nella zona dell’Acqua Turchina (Sorano), spesso “vittima” dell’inciviltà di alcune persone che continuano ad abbandonarvi rifiuti di qualsiasi genere, nonostante i plurimi interventi di pulizia da parte del comune e di volontari.

“Dopo l’articolo pubblicato la scorsa settimana, in cui il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni annunciava che un gruppo di volontari cacciatori aveva ripulito l’area da noi segnalata, siamo tornati sul luogo a verificare – proseguono dall’associazione -. Sul posto abbiamo però constatato che i cacciatori non erano stati nel luogo segnalato, ma da un’altra parte che non sappiamo quale sia”.

“Quindi, per non avere dubbi, abbiamo rinnovato la segnalazione al comune con nuove foto fatte dal ponte”, concludono dall’associazione.

Foto dell’associazione Odv.