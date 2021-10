Al Polo Tecnologico si formano i tecnici energetici di domani

GROSSETO – Al Polo Tecnologico “Manetti Porciatti”, si formano i tecnici energetici di domani.

Infatti, con la curvatura “motori” gli studenti, insieme al loro docente professor Vincenzo Iacobone, nel laboratorio specifico hanno provveduto alla manutenzione del carburatore di uno scooter 2 tempi.

Grazie alle relazioni tessute con le aziende del territorio, la Freddiani Motors di Grosseto ha donato alla scuola un Kimco S8, 2 tempi e uno a 4 tempi.

“Con gli studenti della classe terza, quarta e quinta della specializzazione di Meccanica e Meccatronica con indirizzo Energia – commenta il professor Iacobone -, abbiamo avviato le riparazioni del ciclomotore.”

“La maggiore difficoltà è stata quella legata alla pulizia del carburatore che aveva i getti della benzina ostruiti da incrostazioni.”

“L’attività di laboratorio – spiega -, ha previsto anche lo smontaggio e la riparazione dell’impianto frenante e simulazioni di avaria su quello elettrico.”

Oltre a Freddiani Motors, la scuola ringrazia il signor Giallini della 4 Tempi Motor Store che ha offerto i pezzi di ricambio, il signor Doriano Carta che ha fornito gratuitamente una idropulitrice e il signor Giuseppe Salzillo che ha donato un Quad elettrico.

“Abbiamo inoltre registrato – aggiunge – uno spiccato interesse da parte delle nostre studentesse, impegnate in un ambito per loro inusuale, che dimostra comunque una cosa: la grande predisposizione femminile verso le materie scientifiche e tecniche, sovente sopita o, nelle situazioni peggiori, repressa e incanalata dentro stereotipi, assolutamente da superare.”

Soddisfatto del lavoro svolto dagli studenti sotto la guida dei loro insegnanti, il dirigente scolastico Claudio Simoni sottolinea come “queste attività laboratoriali sono determinanti per fornire agli studenti un approccio pratico a varie problematiche, che si aggiunge al grande lavoro teorico di studio contestualmente svolto.”

“Ringrazio in primis il professor Iacobone – aggiunge il dirigente del Polo Manetti Porciatti -, come gli altri suoi colleghi, per la capacità di relazionarsi con il mondo delle imprese, così da permettere alla nostra scuola di avere quella permeabilità, indispensabile per la creazione di figure tecniche che il mondo del lavoro oggi ricerca e trova con sempre maggiore difficoltà.”