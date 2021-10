Verso Imolese-Grosseto, biglietti a disposizione fino a venerdì

GROSSETO – Disponibili da oggi i biglietti per assistere alla partita di sabato 23 ottobre, alle ore 17.30, tra Imolese e Grosseto, che si disputerà allo stadio Romeo Galli di Imola.

I tagliandi per il settore ospiti sono acquistabili online sul circuito Etes (www.etes.it) o all’agenzia Hermitage viaggi di Marina di Grosseto, al costo unico di 8 euro più il costo di prevendita e si potranno acquistare fino alle ore 19 di venerdì 22 ottobre. Ai tifosi ospiti sarà consentito l’arrivo allo stadio da via Rosselli con utilizzo del parcheggio dell’autodromo, in via Malsicura.

Chi non riuscirà ad acquistare il biglietto nei giorni prima della gara, non potrà farlo il giorno stesso allo stadio. Sarà possibile accedere allo stadio di Imola, come da disposizioni ministeriali, solo presentando all’entrata il green pass o il certificato di tampone negativo fatto entro le 48 ore.