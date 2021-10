unacanzonealgiorno: la radio passa “Maledetto autunno” di Dimartino

GROSSETO – La radio passa Maledetto autunno di Dimartino (2012). Tratta dall’album Sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile, la canzone vede la partecipazione de Le luci della centrale elettrica.

Testo

Ho consegnato lettere

A un postino anonimo

Per non ritrovarle più

Perché dentro ci sei tu

Tu e la tua democrazia

Che è diversa dalla mia

Ho costruito un albero

Per tenermi compagnia

Quando fuori nevica

Non capisco la città e

Lei non capisce me

Preferisco perderla

Come perderei anche te

Maledetto autunno

Me l’ hai detto tu

Maledetto tu

E rincontrarsi in metro

Con un disco in mano

In un giorno assurdo

Fingersi più grandi

Di trecento anni

Domandarsi come stai

Io sto bene come te

Maledetto autunno

Me l’ hai detto tu

Maledetto tu

Maledetto tu

E fingersi più grandi

Di trecento anni

Maledetto autunno

Me l’ hai detto tu

Maledetto autunno

Me l’ hai detto tu

Maledetto tu .

Una canzone al giorno, musica e curiosità a cura de IlGiunco.net – TUTTO L’ARCHIVIO