Tour operator, agenzie di viaggio e animazione: le novità per richiedere i contributi

GROSSETO – Confcommercio Grosseto ricorda che è stata pubblicata sul sito web del Ministero del Turismo la comunicazione che informa in merito all’apertura delle piattaforme per la presentazione di istanze di contributo per le seguenti categorie: agenzie di viaggio e tour operator che non hanno presentato un’istanza di contributo a settembre 2020, enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, agenzie di animazione per feste e villaggi turistici ed imprese turistico-ricettive con ricavi o compensi nel 2019 superiori a 10 milioni di euro.

L’associazione di categoria avvisa che c’è tempo fino alle ore 17:00 del giorno 29 ottobre 2021 per presentare on line le istanze; l’indirizzo al quale fare riferimento è lo sportello incentivi del Ministero del Turismo.

Si potrà accedere alla piattaforma attraverso le credenziali SPID2 o CNS e seguendo le istruzioni per la compilazione dell’istanza. Al termine della compilazione sarà possibile scaricare la distinta che dovrà essere firmata digitalmente, caricata e trasmessa sempre tramite lo sportello.

Confcommercio Grosseto è a disposizione delle imprese per effettuare il servizio di trasmissione delle istanze.

Gli interessati possono scrivere a finanza.agevolata@confcommerciogrosseto.it.