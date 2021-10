Torna Prestalibro: un servizio per agevolare la lettura tra i ragazzi

PIOMBINO – La biblioteca civica Falesiana ripropone anche per l’anno scolastico 2021-2022 il Prestalibro, il prestito di libri per gli studenti delle classi prime della scuola media “Guardi” realizzato direttamente a scuola.

Il servizio parte dal mese di ottobre e proseguirà fino alla fine di aprile con appuntamenti a cadenza mensile, in orario scolastico, nelle due sedi di Piombino di via Togliatti e via Torino e nella sede di Riotorto.

Grazie al Prestalibro sarà disponibile, direttamente a scuola, un’ampia raccolta di libri ricca di novità editoriali e proposte di lettura in grado di incuriosire e stimolare gli studenti a proseguire in modo autonomo: narrativa per ragazzi sia classica che contemporanea, libri di avventura, horror, primi amori, fantasy, storie di indipendenza e scoperta del sé, ma anche libri che trattano problemi di attualità, libri per comprendere e affrontare il mondo, manga, graphic novel e comics.

A scuola, nei giorni in cui viene svolto il servizio, sarà sempre presente un bibliotecario a disposizione di studenti e insegnanti, non solo per il prestito di libri, ma anche per consigli di lettura e ricerche bibliografiche.

Nello scorso anno scolastico sono state coinvolte dieci classi prime della scuola media, circa 250 studenti con oltre 600 prestiti.

Il servizio di prestito è individuale, non alla classe, pertanto gli studenti dovranno essere in possesso della tessera della biblioteca.

Per gli studenti che non siano già iscritti al servizio si procede all’iscrizione tramite compilazione dell’apposito modulo a firma di un genitore.

Il prestito ha durata di 30 giorni.

I libri potranno essere restituiti il mese successivo a scuola, all’appuntamento del mese successivo con il Prestalibro, oppure in biblioteca.

Per scegliere i libri è possibile recarsi direttamente alla biblioteca, altrimenti accedere al catalogo online (opacsol.comune.livorno.it/SebinaOpac), oppure seguire la pagina Fb e Instagram della biblioteca dove ogni giorno vengono mostrate le novità librarie con recensioni e consigli di lettura.

Per scegliere i libri è possibile rivolgersi ai bibliotecari che sono a disposizione per suggerimenti di lettura.

Per informazioni contattare la biblioteca civica Falesiana allo 0565/226110 o all’indirizzo mail biblioteca@comune.piombino.li.it oppure contattare BidibiBook di Riotorto allo 0565/63412 o all’indirizzo mail biblioriotorto@comune.piombino.li.it.