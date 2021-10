Pallavolo Grosseto, convocazione allo stage regionale per Bertelli

GROSSETO – Bella soddisfazione per la Pallavolo Grosseto, che applaude la convocazione allo stage regionale a Castelfiorentino di Lucrezia Bertelli.

“Siamo felicissimi di questa chiamata e conferma per Lucrezia – ha diramato la società – che era già stata convocata nel 2019/20 nelle selezioni territoriali del 2007. Adesso arriva la chiamata del raduno regionale per un conviviale che si terrà lunedì 25 a Castelfiorentino. Un grandissimo in bocca al lupo a Lucrezia”.