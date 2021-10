Nozze in Laguna: Lisa e Mirko dicono sì in Comune

ORBETELLO – Elisabetta Carotti e Mirko Toninelli hanno detto sì questa mattina in Comune a Orbetello davanti all’assessore Maddalena Ottali e contornati dall’affetto di amici e parenti.

Elisabetta, meglio conosciuta come Lisa, lagunare doc e Mirko, di Manciano e dipendente del caseificio sociale, hanno suggellato il loro amore unendosi in matrimonio oggi accompagnati dai figli Alessandro, Romeo e Giovanni e da tanti amici e parenti, che, pur non potendo tutti assistere alla cerimonia, sono arrivati in piazza del Plebiscito per festeggiare la coppia.

«Sono stata felice di unire Lisa e Mirko in matrimonio – dice l’assessore Ottali – sono una persona che ama viaggiare e secondo me il matrimonio è il viaggio più entusiasmante della vita».