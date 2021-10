Dal Comune contributi straordinari per pagare le bollette: ecco come fare domanda

SORANO – Il Comune di Sorano ha deciso di utilizzare il fondo di solidarietà Covid 2021 per il sostegno alle famiglie per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas attraverso un contributo, una tantum che potrà ammontare, in base al valore Isee da 150 a 300 euro.

Il contributo è riservato alle famiglie con un Isse in corso di validità non superiore ai 12 mila euro.. Sarà data priorità alle famiglie con componenti portatori di handicap (invalidità civile o di lavoro).

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre prossimo utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune.

Il contributo riguarda esclusivamente le utenze domestiche delle abitazioni ubicate nel Comune e destinate a residenza attuale.

In base alle domande che verranno presentate e all’entità del fondo assegnato dallo Stato, il Comune si riserva di riformulare l’entità del contributo in diminuzione o in aumento.

Come precisa l’amministrazione comunale si è deciso di utilizzare con questa finalità il Fondo 2021 tenendo anche conto dell’incremento che hanno avuto le bollette della luce e del gas e che potrebbero avere ulteriori incrementi, pur in presenza di un’azione calmieratrice da parte del governo.