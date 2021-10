Coronavirus: sette classi in quarantena e 16 positivi nelle scuole maremmane

GROSSETO – In provincia di Grosseto ci sono sette classi in quarantena, come riporta la Asl. Si tratta di una classe delle scuole superiori, una delle medie, due delle elementari e tre della materna. Sono invece 16, al momento, i positivi al Coronavirus provenienti dal mondo della scuola. Si tratta di studenti, tutti in isolamento domiciliare.

Una settimana fa, giovedì 14 ottobre, si contavano quattro contagi in più: i positivi nelle scuole maremmane erano 20 (18 studenti, un insegnante e un operatore del personale non docente). Le classi in quarantena, invece, erano otto, una in più di oggi.

Passando al totale dei casi nelle scuole delle province della Asl Toscana sud est (Grosseto, Siena e Arezzo), sono 141 gli attualmente positivi (giovedì 14 ottobre erano 148 contagi), tutti in quarantena domiciliare (come la scorsa settimana e quella precedente). Di questi, 36 sono nell’aretino (+6) e 82 nel senese (-10). Sono invece 54 le classi in quarantena: 12 delle superiori, cinque delle medie, 24 delle elementari, 12 delle materne e un nido (giovedì scorso erano 50).