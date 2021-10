Coronavirus in Italia: 3.794 nuovi casi e 36 morti. I positivi sono 73.750

GROSSETO – Sono 3.794 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 3.702), 73.750 gli attualmente positivi. Da febbraio 2020 sono risultate positivi al Covid 4.729.678 persone. Sono invece 36 i morti (ieri 33) per un totale da inizio emergenza sanitaria che arriva a quota 131.724. Questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati processati 574.671. Ieri erano 485.613. Il tasso di positività scende allo 0,7% (ieri 0,8%).

Sono 356 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid (come ieri). Gli ingressi giornalieri sono stati 22 (ieri 25). I ricoverati nei reparti ordinari sono 2.439 (-25).

Nelle ultime 24 ore sono guarite 3.673, 4.524.204 dall’inizio della pandemia.