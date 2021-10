Ciclismo e salute nell’ultimo conviviale Panathlon, super ospite Max Lelli

GROSSETO – Sarà quello del “Ciclismo e Salute”, il tema della serata conviviale che si terrà stasera presso l’hotel GranDuca di Grosseto. Ospiti del Panathlon Club Grosseto del presidente Franco Rossi, l’ex campione di ciclismo Massimiliano Lelli, e il dr. Fabrizio Viggiani, urologo di Grosseto.

Max Lelli, ex ciclista professionista con all’attivo nel suo lungo e prestigioso ruolino di marcia che va dal 1989, anno in cui approda al professionismo, al 2003. Lelli, maremmano e mancianese, ha partecipato a innumerevoli gare, sia nazionali che internazionali, vincendo tra l’altro, primo italiano a riuscirci, il Giro del Portogallo nel 1996. Poi tantissime partecipazioni e vittorie di tappa in Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta, e altre classiche del ciclismo internazionale.