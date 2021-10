Al via il censimento: il questionario si può compilare in biblioteca

SCARLINO – È iniziato ad ottobre il censimento permanente delle abitazioni e delle popolazioni 2021. Scarlino rientra tra i Comuni coinvolti nel sondaggio: rispondere alle domande del questionario è obbligatorio e per farlo c’è tempo fino a giovedì 23 dicembre.

I cittadini, ai quali è arrivata la lettera con le credenziali per accedere al sito dell’Istat o hanno ricevuto la visita a casa del rilevatore, da lunedì 25 ottobre possono rivolgersi all’ufficio comunale nella biblioteca Mariotti in via Citerni nel centro urbano capoluogo.

Lo sportello sarà aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 14 alle 18 (fatta eccezione per le festività): i referenti comunali guideranno gli interessati nella compilazione del documento. Il censimento 2021 coinvolge circa 2,5 milioni di famiglie in 4.531 Comuni sull’intero territorio nazionale: l’indagine permette di conoscere le principali caratteristiche della popolazione. Per informazioni è possibile contattare i numeri 0566 38503/504/512/544 o l’indirizzo mail: censimentopopolazione@comune.scarlino.gr.it.