Predazioni e cani da guardiania: domani il webinar con DifesAttiva

GROSSETO – Si svolgerà domani, giovedì 21 ottobre alle ore 20.30, il webinar sulle misure di prevenzione e la difesa delle aziende zootecniche nei confronti degli attacchi predatori. L’evento, organizzato dall’associazione veneta “I cani del castello”, che si occupa dell’educazione e dell’istruzione cinofila, è inserito in un ciclo di seminari online sull’argomento lupi e cani da guardiania e avrà come ospite della serata Luisa Vielmi, tecnico di DifesAttiva, che parlerà dell’esperienza di DifesAttiva con gli allevatori partendo anche dal progetto Medwolf. Il webinar sarà visibile sulla pagina Facebook “I cani del castello”.

“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell’associazione I cani del castello – spiega Luisa Vielmi, tecnico di DifesAttiva – perché l’uso dei cani da protezione del bestiame rimane ad oggi l’unico sistema per riuscire a ridurre le predazioni. Chiaramente i cani, così come le altre misure di prevenzione, se non vengono utilizzati correttamente, seguendo scupolosamente il protocollo, possono anche non portare i risultati sperati. Quello che mi preme è spiegare anche come si cresce nel migliore dei modi un cane e quali sono le cose fondamentali da sapere”.

Assistere all’incontro online può essere utile anche per gli allevatori del territorio viste le recenti predazioni denunciate da alcune aziende zootecniche. All’ordine del giorno, oltre al corretto utilizzo dei cani da protezione del bestiame, anche il racconto delle esperienze che l’associazione DifesAttiva ha avuto negli anni con gli allevatori e le aziende zootecniche.

DifesAttiva, infatti, è un’associazione formata da allevatori che utilizzano strumenti di prevenzione, cani da guardiania o recinzioni del progetto Medwolf, nata con l’intento di valorizzare il lavoro svolto dagli imprenditori agricoli zootecnici che si impegnano nell’utilizzo di strumenti di prevenzione per la riduzione degli attacchi predatori e la conseguente perdita del proprio patrimonio.

Chiunque voglia contattare DifesAttiva può farlo scrivendo all’indirizzo mail difesattiva8@gmail.com o chiamando il numero 347.8454341. Altre informazioni sulla pagina Facebook di DifesAttiva.