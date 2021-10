Non dà la precedenza e investe minore in monopattino. Multato perché senza casco

GROSSETO – Due multe: una al conducente della vettura che non aveva dato la precedenza, e l’altra alla madre del minorenne che guidava il monopattino senza casco. Così la Polstrada ha sanzionato entrambe le persone coinvolte in un incidente avvenuto giovedì scorso alla rotonda che si trova vicino alla Questura di Grosseto.

La polizia stradale di Arcidosso si è infatti trovata sull’incidente appena accaduto. Gli agenti si sono fermati e hanno verificato come lo scontro si fosse originato dal fatto che l’auto, che veniva da via India, non aveva rispettato il dare precedenza, e si era immessa nella rotatoria andando a colpire il ragazzo.

A bordo del monopatino a motore un minorenne che fortunatamente è rimasto illeso. Fatti i rilievi gli agenti hanno multato sia il conducente, per la mancata precedenza, che la madre del giovane per aver permesso al figlio di condurre il monopattino a motore senza indossare il casco protettivo, così come invece espressamente previsto dalla normativa vigente per i minori.