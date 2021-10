Finalmente la Laguna sui vasetti della Nutella. E voi l’avete trovata?

ORBETELLO – È arrivato tramite posta direttamente al primo cittadino Andrea Casamenti, l’edizione speciale del vasetto Nutella, che sull’etichetta raffigura la laguna di Orbetello, direttamente dall’azienda produttrice che invia anche un saluto personale:

«Gentilissimo signor Sindaco, Nutella celebra la bellezza e le meraviglie del nostro Paese con la special edition “Ti Amo Italia” realizzata in collaborazione con Enit. Ci sono luoghi con cui abbiamo un legame speciale: per questo Nutella ha scelto per lei il vasetto che celebra questo scorcio d’Italia di cui anche lei, con il suo lavoro, si prende cura ogni giorno”.

In seguito al contest “Ti Amo Italia” il famoso mulino è diventato protagonista delle etichette per l’edizione limitata 2021 ed è ora in vendita in tutta l’Italia. Voi l’avete già trovata?