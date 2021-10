El Grinta Team al Trofeo Maremma: «Amicizia, rispetto e voglia di divertirsi»

FOLLONICA – Presente anche El Grinta Team al Trofeo Maremma. Ben cinque equipaggi e altrettante vetture pronte a gareggiare per la società maremmana, ansiosa di confrontarsi con gli altri colleghi delle quattro ruote. “Come tutti gli anni, da ben quarantacinque, – hanno commentato i portavoce di E Grinta – i giorni che concludono il mese di ottobre hanno un sapore particolare nel territorio che é racchiuso tra le Cornate e il mare. Giorni che molti di noi aspettano con trepidazione da una vita, che evocano ricordi più o meno lontani e più o meno belli. Sono i giorni dove tutti conoscono i nomi di chi parteciperà di chi potrebbe vincere. Nessuno appassionato di motori può e vuole ignorare la gara per antonomasia, il Trofeo Maremma. Tante aspettative, sacrifici e passione che hanno come culmine la prestazione di questa, che é considerata una delle classiche del centro Italia e che abbiamo vissuto dalle prime edizioni, sempre coinvolti in ogni ruolo possibile, protagonisti a nostro modo”.

Primi a prendere il via, in classe RS Plus 2.0, il binomio Ranieri-Coscini, alla seconda gara insieme sulla sempre più performante Clio RS2.0, decisi a ben figurare; dietro loro Cumoli e Ranieri con la fedele Clio RS N3. Dopo loro Ranieri e Malossi e Cheli e Vichi, lotta in famiglia in classe N2; Cheli al rientro dopo un paio di anni di stop ritroverò la piccola Peugeot che gli ha dato tante soddisfazioni, come Ranieri che ci risale dopo due gare con le grandi di casa Renault.

“Aspettando il ritorno di Tozzini senior e il debutto di Tozzini junior – conclude la società – Grande spirito di amicizia, rispetto e voglia di divertirsi saranno gli obiettivi dei nostri, che certamente saranno protagonisti di una gara di tutto rispetto. Tanti gli amici in gara, come Paolini e Nesti e Santucci e Capilli per onorare il rally di casa e il pubblico che tante soddisfazioni ci ha dato, tornato in PS dopo un 2020 molto difficile”.

Tanto divertimento, adrenalina e rombo dei motori riempiranno i giorni del 23 e 24 Ottobre, a tutti quelli che saranno coinvolti a vario titolo, un augurio di godere questo ritrovato spirito di condivisione e vicinanza.