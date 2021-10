Contributi affitti: pubblicato il bando del Comune. Ecco come partecipare

MASSA MARITTIMA – Il Comune di Massa Marittima rende noto che è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande di contributo ad integrazione dei canoni di locazione (art.11 Legge 431/1998) per l’anno in corso.

I cittadini residenti nel territorio comunale, titolari di un contratto di locazione per abitazione principale nel Comune di Massa Marittima, regolarmente registrato, ed in possesso dei requisiti previsti dal bando e dalla normativa regionale (DGRT 402/2020 e 988/2021), potranno presentare le domande, scaricabili dal sito del Comune (www.comune.massamarittima.gr.it), entro le ore 12 del 3 novembre 2021.

La richiesta, utilizzando documentazione prevista dal bando, può essere presentata all’ufficio protocollo del Comune oppure inviata tramite PEC alla casella di posta elettronica: comune.massamarittima@postacert.toscana.it, o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio Segreteria – Settore 1, Comune di Massa Marittima, Piazza Giuseppe Garibaldi, 10, 58024 – Massa Marittima (Gr).

Per informazioni Ufficio segreteria: tel. 0566906246, e-mail: g.segnini@comune.massamarittima.gr.it

L’Ufficio è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 12 ed il martedì e giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.