Cambia la televisione: in Maremma Tv9 è pronta per la sfida digitale

GROSSETO – Da oggi la televisione in Italia compie un nuovo passo verso il futuro. Le tv nazionali, presenti nel nostro telecomando da anni, cambiano qualità di trasmissione e passano al nuovo formato Mpeg4. Stiamo parlando di colossi come Rai e Mediaset. Ma cosa succede invece a livello locale?

Nessuna paura, per le “nostre tv”, quelle vicino al territorio, non cambia niente. La rivoluzione digitale vera e propria ci sarà nel 2022. Entro il 30 giugno infatti tutta Europa, e quindi anche l’Italia, passerà al digitale terrestre di seconda generazione. Fino ad allora però per continuare a vedere le emittenti locali, alle quali siamo tutti affezionati, non ci saranno problemi.

È il caso di Tv9, la televisione della provincia di Grosseto visibile in tutta la Toscana.

«Siamo pronti per la sfida del digitale – dice Stefano D’Errico, editore dell’emittente grossetana –. Il digitale terrestre di secondo generazione, secondo la road map del ministero, dovrebbe arrivare in Toscana da aprile e giugno del 2022. Noi abbiamo fatto già il bando per essere tra gli editori e fornitori di contenuti e per quanto riguarda la nostra presenza, secondo le nostre previsioni, sul “telecomando” rimarremo nella numerazione tra il 10 e il 19. Noi oggi siamo al canale 16 del digitale terrestre e credo che non ci saranno grandi movimenti in futuro».

Tv9 nel panorama toscana è una delle tv che guarda al futuro con più convinzione. Nella nuova sede di via Aurelia Nord proprio qualche settimana fa è stato inaugurato il nuovo studio televisivo. «Abbiamo ultimato l’allestimento dello studio pochi giorni prima delle elezioni amministrative – aggiunge D’Errico – e abbiamo deciso di inaugurarlo con una serie di trasmissioni dedicato proprio ai comuni al voto. Per noi questo è un momento importante perché questa è una infrastruttura che ci consentirà di fare un lavoro migliore perché quello che vogliamo è da una parte far crescere l’attenzione al territorio e dall’altra puntare sempre di più sulla programmazione autoprodotta con nuove trasmissioni e nuovi format».

