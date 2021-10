Black out in città: strade e quartieri al buio. Tecnici al lavoro

FOLLONICA – Black out a Follonica questa sera intorno alle ore 19. Per qualche minuto l’intera città è rimasta al buio mentre in alcuni quartieri tuttora la luce va e viene.

Alla base del problema sta un guasto su una linea di media tensione, ma i tecnici sono al lavoro e la situazione dovrebbe tornare alla normalità in tempi brevi.

I disagi maggiori si stanno verificando in zona Capannino, anche via Massetana, dopo il sottopasso in direzione centro, e il Parco centrale sono rimasti al buio.