Al Poggetto l’inaugurazione del parco dedicato a Baden-Powell fondatore degli scout

PIOMBINO – Sabato 23 ottobre alle ore 16 sarà inaugurato al Poggetto il parco dedicato a Robert Baden-Powell, il fondatore dello scoutismo. All’inaugurazione, oltre al sindaco Francesco Ferrari, interverranno il capogruppo dell’associazione scoutistica Agesci Luca Santoro e il capogruppo dell’associazione Cngei Luca Bartolini.

“Questa targa intende rendere omaggio al fondatore dello scoutismo Sir. Robert Baden-Powell – ha detto il sindaco Francesco Ferrari -, al quale dobbiamo l’esistenza di questo prezioso movimento e delle associazioni che da anni trasmettono ai giovani rispetto per la natura e spirito di condivisione. Associazioni come Agesci e Cngei continuano ad oggi a diffondere gli insegnamenti del militare inglese che ha utilizzato l’esperienza maturata sul campo per scrivere il celebre manuale da cui i giovani esploratori di tutto il mondo hanno preso spunto. Si tratta di un personaggio la cui opera è stata universalmente riconosciuta: la proposta di intitolazione del parco del Poggetto a Sir. Robert Baden-Powell era stata infatti avanzata dalla maggioranza in Consiglio comunale e accolta all’unanimità dai presenti”.

Nell’arco dell’inaugurazione, dopo gli interventi del sindaco e dei rappresentanti di Agesci e Cngei, la targa sarà svelata e benedetta; seguirà la cerimonia dell’alzabandiera e l’organizzazione di un gioco degli scout cui potranno partecipare tutti i presenti. La giornata si concluderà con il rituale saluto voga.

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell nacque a Londra il 22 febbraio del 1857. Sesto di otto figli Baden-Powell studiò fino all’età di 19 anni e poi si arruolò nell’esercito britannico. Ben presto si ritrovò a girare il mondo, prima in India e poi in Sudafrica. In Africa fu coinvolto in molte azioni militari durante le quali ebbe modo di dare dimostrazione delle proprie spiccate doti strategiche che gli valsero la promozione al grado di maggior generale. Al ritorno in Inghilterra, dove fu accolto come un eroe nazionale, scoprì che il suo manuale d’addestramento “Aids to scouting” avesse riscosso un grande successo; decise dunque di scrivere un nuovo volume intitolato “Scautismo per ragazzi”, dedicato ad un pubblico più giovane. Il libro, pubblicato nel marzo 1908, diede ufficialmente vita al movimento scout. Da quel momento ragazzi e ragazze si unirono spontaneamente per formare squadriglie ed il movimento scout divenne un fenomeno di massa, dapprima nazionale, in seguito internazionale. Baden-Powell morì in Kenya, a Nyeri, l’8 gennaio del 1941. Sulla sua tomba è riportato il segnale di pista, un cerchio con un punto al centro, che significa “Missione compiuta, sono tornato a casa”.