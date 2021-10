Vuoi imparare a guidare il muletto? Ecco i corsi di qualifica di Cna. Come partecipare

GROSSETO – Due nuovi appuntamenti in programma con Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto. Dal 26 al 28 di ottobre, infatti, sono fissati gli incontri per il corso di aggiornamento e qualifica “Carello elevatore frontale con conducente a bordo” e per guidare le macchine per il movimento terra.

Il primo percorso formativo, quello per utilizzare il carrello con elevatore frontale, è articolato in lezioni teoriche e prova pratica, per ottenere l’abilitazione necessaria a guidare il mezzo, noto come “muletto”. Martedì 26 e mercoledì 27 ottobre, dalle 14.30 alle 18.30 sono in calendario le lezioni teoriche, che si terranno a distanza attraverso la piattaforma Zoom. La lezione tecnico-pratica è fissata per giovedì 28 ottobre, dalle ore 10.30 presso il cantiere della Nuova Gregori rettifiche, in via Aurelia Nord 177 a Grosseto.

Nelle stesse date gli interessati potranno iscriversi anche al corso per guidare macchine per il movimento terra. La lezione teorica, che si terrà nella sede di Cna Grosseto in via Birmania 96, è in programma martedì 26 ottobre, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, mentre la lezione pratica, che sarà ospitata dall’azienda 2T Service in via Zircone 35 a Grosseto, si terrà mercoledì 27 ottobre, dalle 9 alle 13.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare Cna Servizi al numero 0564/471245 o scrivere all’indirizzo a.piccioni@cna-gr.it.