Vaccini, continua l’effetto Green pass: oltre mille prime dosi in quattro giorni

GROSSETO - Sono 177.370 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+1.025 rispetto a venerdì 15 ottobre, quando erano 176.345), 158.065 le seconde (+1.926 rispetto a venerdì scorso, quando erano 156.139). La prima dose è stata inoculata all'81,2% degli abitanti, mentre la seconda al 72,3% (martedì erano rispettivamente 80,7% e 701,4%). Per quanto riguarda le terze dosi, in provincia di Grosseto ne sono state effettuate 2.442 (+995, venerdì erano 1.447).

Da venerdì scorso si è registrata un'impennata di prime dosi in Maremma. Era dal 24 settembre, subito dopo l'annuncio dell'obbligo del Green pass, che non si superavano le mille dosi in tre-quattro giorni. Dal 24 settembre ad oggi sono oltre 6.600 le persone che si sono vaccinate con prima dose in provincia di Grosseto.

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 19 ottobre 2021" su Spreaker.

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d'età - prime dosi

Fascia 90+ 3.246 (venerdì 3.241)

Fascia 80-89 15.553 (venerdì 15.542)

Fascia 70-79 25.594 (venerdì 25.566)

Fascia 60-69 27.344 (venerdì 27.280)

Fascia 50-59 30.901 (venerdì 30.718)

Fascia 40-49 27.073 (venerdì 26.868)

Fascia 30-39 18.721 (venerdì 18.476)

Fascia 20-29 17.027 (venerdì 16.826)

Fascia 12-19 11.911 (venerdì 11.828)

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d'età - seconde dosi

Fascia 90+ 3.164 (venerdì 3.159)

Fascia 80-89 15.348 (venerdì 15.332)

Fascia 70-79 23.677 (venerdì 23.619)

Fascia 60-69 23.307 (venerdì 23.185)

Fascia 50-59 27.993 (venerdì 27.664)

Fascia 40-49 24.093 (venerdì 23.715)

Fascia 30-39 16.025 (venerdì 15.665)

Fascia 20-29 14.388 (venerdì 14.039)

Fascia 12-19 10.070 (venerdì 9.761)

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d'età - terze dosi

Fascia 90+ 284 (venerdì 212)

Fascia 80-89 565 (venerdì 382)

Fascia 70-79 286 (venerdì 220)

Fascia 60-69 369 (venerdì 234)

Fascia 50-59 446 (venerdì 221)

Fascia 40-49 221 (venerdì 87)

Fascia 30-39 166 (venerdì 58)

Fascia 20-29 101 (venerdì 30)

Fascia 12-19 4 (venerdì 3)

Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 617.969 prime dosi, 547.910 seconde dosi e 11.446 terze dosi (614.885 prime dosi, 541.319 seconde dosi e 7.057 terze dosi).