unacanzonealgiorno: “Come musica” di Jovanotti usciva 13 anni fa

GROSSETO – E’ il 19 ottobre 2008 e Jovanotti pubblica Come musica, quarto estratto dal dodicesimo album in studio Safari.

Testo

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani

I nostri occhi che diventano mani

La tua pazienza di perla, le mie teorie sull’amore

Fatte a pezzi da un profumo buono

Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata

La mia parte di letto in questa parte di vita

Il tuo respiro che mi calma se ci appoggi il cuore

La nostra storia che non sa finire

So che è successo già

Che altri già si amarono

Non è una novità

Ma questo nostro amore è

Come musica

Che non potrà finire mai

Che non potrà finire mai

Mai, mai

Le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori

Il tuo “Sex and the City, ” i miei film con gli spari

I nostri segni di aria in questi anni di fuoco

Solo l’amore rimane e tutto il resto è un gioco

I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni

Ritrovarti quando ti abbandoni

Il nostro amore immenso che non puoi raccontare

E che da fuori sembrerà normale

So che è successo già

Che altri già si amarono

Non è una novità

Ma questo nostro amore è

Come musica

Che non potrà finire mai

Che non potrà finire mai

Che non potrà finire mai

Siamo stati sulla luna a mezzogiorno

Andata solo andata senza mai un ritorno

E abbiamo fatto piani per un nuovo mondo

Ci siamo attraversati fino nel profondo

Me c’è ancora qualcosa che non so di te

Al centro di tuo cuore che c’è

So che è successo già

Che altri già si amarono

Non è una novità

Ma questo nostro amore è

Come musica

Che non potrà finire mai

Che non potrà finire mai

Che non potrà finire mai

Che non potrà finire mai

Che non potrà finire mai

Che non potrà finire mai

Che non potrà finire mai

Che non potrà finire mai

Che non potrà finire mai

