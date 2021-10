Rubato il biliardino del bar. «Ennesimo furto, siamo demoralizzati»

GROSSETO – È solo l’ultimo di una lunga serie di furti subiti. Per questo Debora è particolarmente demoralizzata. Questa notte i ladri hanno rubato il biliardino del bar Nord est a Grosseto.

«È stata un’estate allucinante – racconta – hanno rubato di tutto: persino i vasi delle piante, erano cinque o sei, anche piuttosto grossi. Spariti nel nulla. Poi pile di sedie, incatenate, ma non è bastato a tenerle al sicuro, e ora il biliardino».

Tutti oggetti che stanno ovviamente all’aperto, perché il locale è uno di quelli che lavora molto d’estate visto che si trova in un parco, di fronte a quello di via Giotto.

Il biliardino (sopra il luogo dove si trovava) è anche molto pesante «Non so neppure come abbiano fatto a portarlo via». I ladri potrebbero essere saliti sul marciapiede con qualche camion o furgone, per poi passare sull’erba sino al posto dove si trovava. «Ieri sera, anche se il locale era chiuso, Luca, mio marito era al bar, e il biliardino c’era. Stamani non c’era più».

«Ci hanno depredato di ogni cosa – racconta ancora – si lavora tutta la settimana e poi succedono queste cose». Tra l’altro anche durante l’inverno è capitato che i ladri forzassero la porta per entrare all’interno, causando danni anche pesanti agli infissi.