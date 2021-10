Kinder Cup, buone prove degli esordienti della Lega Navale Follonica

FOLLONICA – Oltre cento partecipanti alla quinta tappa della Kinder Cup di Optimist a Genova, competizione svoltasi anche nel golfo di Follonica a inizio settembre. Erano quattro, fra i 150 concorrenti, i giovani atleti follonichesi della LNI impegnati nella competizione che tuttavia, complice un meteo non ottimale, non hanno brillato. Nei due giorni di regata sono state disputate solamente due prove, con poco vento, nel primo giorno, mentre nel secondo, nonostante un’attesa di cinque ore in mare, tutti a terra senza regatare.

Giulio Mattanini, nonostante una buona prima prova chiusa al posto, non riesce a ripetersi e un 41esimo lo relega al 44esimo posto nella classifica generale, mentre Ginevra Patania conclude 89esima. Comunque buone le prestazioni degli esordienti Leonardo Felli, 64esimo, e Giovanni Lucifora, 127esima, su cui purtroppo pesa un Bfd rimediato nella prima prova.