Il podcast del 19 ottobre – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 19 ottobre 2021"

Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, martedì 19 ottobre

In apertura la cronaca. Entrano nel locale con il Green pass di un’amica. Due ragazze sono state multate dalla Polizia durante una serie di controlli “anti covid” negli esercizi pubblici della città. Oltre alla multa le ragazze sono state denunciate per sostituzione di persona. Durante i controlli è stato scoperto anche che il titolare di uno dei locali controllati era sprovvisto di green pass e che nel suo locale due camerieri servivano ai tavoli senza mascherina.

Adesso gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 150 su 39.519 test di cui 7.667 tamponi molecolari e 31.852 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,38% (1,8% sulle prime diagnosi). Da registrare il boom di tamponi che si è notato in questi ultimi giorni, a partire dal 15 ottobre, e in particolare nella giornata di ieri. Si è passati da una media di 7, 8mila tamponi rapidi a oltre 30mila test rapidi (per capirsi quelli che si fanno in farmacia) al giorno. È questo l'effetto dell'obbligo del green pass nei luoghi di lavoro e del fatto che chi non si è ancora vaccinato per ottenere il green pass si affida al tampone.

Ieri in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 2. Le persone positive in Maremma in carico alla Asl sono 153,.

La situazione dei ricoveri: Un ricovero in più: nove pazienti si trovano in cura nel reparto di degenza Covid (ieri otto). Due pazienti, invece, sono ricoverati in terapia intensiva (come ieri). I ricoveri totali per Coronavirus all'Ospedale Misericordia di Grosseto sono 11 (ieri dieci).

Sul fronte dei vaccini in Maremma è stata superata la quota di 169mila persone che hanno fatto il ciclo completo.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 5.725.000 dosi.