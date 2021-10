“Dona la spesa”, raccolti 50 tonnellate di cibo: «Leggero calo ma siamo molto soddisfatti»

GROSSETO – Sono circa 50 le tonnellate di cibo e prodotti per l’igiene personale e la casa raccolte sabato 16 ottobre in 93 supermercati Unicoop Tirreno di Toscana, Lazio e Umbria grazie a “Dona la spesa”, la colletta alimentare che per il 14esimo anno ha coinvolto soci e dipendenti Coop e 150 onlus e associazioni locali.

“Considerando che sei supermercati organizzeranno la colletta sabato 23 ottobre (i supermercati Coop di Porto Azzurro, Mola, Capoliveri, Fabro, Orte e Cerveteri), e che lo scorso anno hanno raccolto circa 2.000 kg, possiamo dire di aver superato la soglia delle 50 tonnellate – spiega Paolo Bertini, responsabile delle politiche sociali di Unicoop Tirreno -. Registriamo un calo di quantità rispetto all’ultima edizione (15 maggio scorso, 56 tonnellate) ma siamo molto soddisfatti per il risultato raggiunto e ringraziamo tutte le persone che hanno dato il loro prezioso contributo. Teniamo anche conto che i “carrelli sospesi” sono sempre presenti in tutti i punti vendita e vengono riforniti tutti i giorni dai clienti che lasciano uno o più prodotti in beneficenza”.

I prodotti raccolti sabato sono stati subito consegnati alle associazioni territoriali che, a loro volta, li distribuiranno alle persone e li useranno per le mense, le case famiglia e gli empori della solidarietà da loro gestiti.

L’iniziativa si unisce alle tante altre organizzate dalla Cooperativa prima e durante l’emergenza Covid, tra cui i citati “Carrelli sospesi” (carrelli della spesa sempre presenti e ben riconoscibili, dove è sempre possibile lasciare i prodotti in beneficenza)

Ecco il dettaglio dei cibi raccolti in provincia di Grosseto:

Grosseto Città – 3. 308 kg

Massa Marittima – 700 kg

Orbetello – 830 kg

Bagno di Gavorrano – 663 kg

Follonica – 1.263 kg

Castiglione della Pescaia – 534 kg

Porto S. Stefano – 463 kg

Ribolla – 137 kg

Scarlino Scalo – 155 kg

Roccatederighi – 40 kg

Montieri – 39 kg

Sassofortino – 250 kg

Sticciano Scalo – 138 kg

Roccastrada – 249 kg

Caldana – 154 kg

Gavorrano – 95 kg

Grilli – 118 kg

Monterotondo Marittimo – 240 kg

Fonteblanda – 400 kg

Albinia – 532 kg

Porto Ercole – 132 kg

Follonica Incoop – 202 kg

Scansano – 263 kg

TOTALE: 7.597 kg