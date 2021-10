Dall’economia al burraco, dal canto all’astrofisica: ecco i 31 corsi in programma di Unitre

GROSSETO – Riprendono i corsi all’Unitre Grosseto: percorsi dell’arte, Dante e il suo tempo, Storia d’Italia, Storie delle religioni orientali e la filosofia indiana, Religioni e migrazione, Terzine Dantesche e leggi della metrica, Economia, burraco, lavori femminili, enigmistica, scrittura creativa, lingua russa, teatro, Internet riservatezza e prevenzione, Microsoft Word, corso di memoria, coro e canto.

Trentuno i corsi in programma, nella sede centrale di via Garibaldi 19 e nelle sedi esterne: Sed in via Ginori, Polo Bianciardi in piazza De Maria, sede Unuci via Mazzini, Gorrarella, e all’aperto per il Thai-Chi e il Nordic warking. Nove i corsi online, confermati in seguito al grande successo conseguito nell’anno accademico 2019-2020, nonostante la pesante emergenza pandemica: astrofisica, inglese, spagnolo, medicina e pronto soccorso, scacchi, informatica Microsoft power point, sfaccettature pittoriche, storia dell’arte.

I corsi si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 alle 18:50. La sanificazione dei locali è prevista al termine di ciascun corso.

Per le iscrizioni, la segreteria della Unitre Grosseto, in via Garibaldi 19, è aperta il martedì e il venerdì dalle 10:00 alle 12:00. Telefoni 3393899594 e 3200143753, fax 0564415598. Per Info, www.unitregrosseto.it, info@unitregrosseto.it, e giuseppina.scotti@libero.it.