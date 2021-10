Vuoi esporre il tuo presepe al Cassero? Ecco come fare

GROSSETO – Una mostra di presepi nelle gallerie della Fortezza medicea dall’8 dicembre al 6 gennaio 2022. Questa importante proposta nasce dalla collaborazione tra Istituzione “Le Mura” e Caritas Diocesana di Grosseto e si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Al Cassero … E’ Natale”, presso il Baluardo Fortezza delle Mura medicee di Grosseto che dall’8 al 24 dicembre si trasformerà nel Villaggio di Babbo Natale con innumerevoli eventi per bambini e famiglie. I presepi rimarranno esposti fino al 6 gennaio 2022.

“Il presepe è di per sé un esplicito richiamo alla dimensione di fede del Natale – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa – e proprio per questo l’Istituzione “Le Mura” e la Caritas Diocesana di Grosseto vogliono offrire ai partecipanti un contesto di assoluto prestigio, una delle gallerie di accesso alla Fortezza, la Troniera detta degli Arcieri, location molto suggestiva dove l’esposizione di presepi, anche di grandi dimensioni, costituirà una piacevole sosta per i visitatori che potranno così apprezzare le opere esposte”.

“La partecipazione alla realizzazione ed esposizione dei presepi è aperta a tutti: privati, famiglie, associazioni, organizzazioni, gruppi, Istituzioni pubbliche, parrocchie, scuole, centri ricreativi – spiegano -. I presepi dovranno avere una misura minima di un metro quadro, ma saremo veramente lieti di accogliere presepi anche di dimensioni più importanti”.

Iscrizioni entro il 12 novembre. Per informazioni ed iscrizioni contattare i seguenti numeri:

Istituzione Le Mura 0564/488083/084 o dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 o via mail a lemura@comune.grosseto.it.

Il modulo iscrizioni è scaricabile dal sito https://lemuradigrosseto.it sezione rassegna stampa

L’intera manifestazione è subordinata al rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento all’attuale emergenza sanitaria.