GROSSETO – Inizia ufficialmente oggi con la presentazione della giunta il secondo mandato amministrativo del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Due settimane dopo il voto infatti il primo cittadino di Grosseto è riuscito a dare una squadra di Governo non senza fatica nonostante le vittoria netta alle amministrative del 3 e del 4 ottobre.

La nuova giunta si riunirà già dopo domani o al massimo giovedì. A confermarlo il sindaco stesso nell’intervista che abbiamo realizzato e nella quale annuncia anche cambiamenti nelle modalità di lavoro della squadra di Governo del Comune.

Per quanto riguarda invece il primo consiglio comunale, l’assemblea cittadina è stata convocata per la prossima settimana. Si terrò martedì 26 ottobre prossimo. Quella sarà l’occasione per vedere anche i nuovi assetti istituzionali delle forze politiche che sono riuscite ad eleggere consiglieri nell’ultimo appuntamento elettorale.

Nella prima seduta del consiglio saranno eletti presidente e vicepresidente (alla minoranza) e saranno definiti anche i gruppi consiliari con i loro capigruppo. Sempre in quell’occasione si provvederà alla surroga dei consiglieri che sono stati nominati assessori: in questo caso sono otto i consiglieri che subentreranno.