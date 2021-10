unacanzonealgiorno: la poetica di Carmen Consoli in “Ottobre”

GROSSETO – La radio passa Ottobre di Carmen Consoli.

Pubblicata il 25 settembre 2015 come terzo estratto dall’ottavo album in studio L’abitudine di tornare, Ottobre è stata interamente scritta e composta da Carmen Consoli e parla di una storia omosessuale tra due ragazze nell’Italia degli anni cinquanta, nonché del disagio di doversi nascondere e del coraggio di scegliere, come spiegato dalla stessa cantante: «Non tutti condividono il disagio di chi si deve nascondere e volevo sottolineare il bivio a cui si trovano davanti le persone che vivono l’esperienza di dover fare una scelta: essere se stessi oppure adeguarsi a ciò che vogliono gli altri. Ottobre, in definitiva, parla del coraggio di scegliere».

Testo

Ottobre era il mese più dolce

i baci e le carezze sotto l’albero di limone

l’uva era la nostra refurtiva preferita, la vendemmia

una sacrosanta tradizione di famiglia.

Ottobre era il mese migliore

per scorgere i tramonti che infuocavano l’orizzonte.

Trafelate ci alzavamo e con disinvoltura

rientravamo in scena con le gote rosse ed una buona scusa.

Quel crocevia,

un’imminente decisione da prendere piuttosto che il limbo avrei scelto l’inferno

fosse stato il prezzo della libertà.

Il paradiso poteva anche attendere

fosse stato il prezzo della libertà

Lasciare tutto e accontentarsi di niente

già bastava il fatto in sé di esistere

Riaprire gli occhi e lasciarsi sorprendere…

Ottobre infinito candore

la nostra adolescenza appesa ai moti altalenanti del cuore

La fuga diventava unica e sola via d’uscita,

un tuffo al buio necessario negli abissi di una nuova vita

Quel crocevia,

un’imminente decisione da prendere

piuttosto che il limbo avrei scelto l’inferno

fosse stato il prezzo della libertà

Il paradiso poteva anche attendere

fosse stato il prezzo della libertà,

lasciare tutto e accontentarsi di niente

dare voce a una nascente identità

Il paradiso poteva anche attendere, attendere…

Il paradiso poteva anche attendere

fosse stato il prezzo della libertà,

lasciare tutto e accontentarsi di niente

dare voce a una nascente identità

Quel paradiso poteva anche attendere

Dovevamo ancora cominciare a vivere…

Fonte: Wikipedia.

Una canzone al giorno, musica e curiosità a cura de IlGiunco.net – TUTTO L’ARCHIVIO