Pallavolo, primo e secondo posto per le squadre maremmane al torneo di Piombino

PIOMBINO – Domenica 17 si è svolto l’ultimo test per il team 16 Giorgio Peri Grosseto che sabato 23 comincia la propria esperienza nel campionato di Prima divisione.

“Il torneo – ha dichiarato la Asd Pallavolo Grosseto 1978 – parte bene la mattina contro il Donoratico che mostra ottime doti difensive e una buona organizzazione di squadra.”

“Il team soffre ma come ormai ci ha abituato a fare, prende le contromisure, le redini del gioco e sale in cattedra, dominando la partita vincendo per 2 set a 0.”

“La seconda partita con Vicarello abbiamo sicuramente qualcosa in più delle nostre avversarie . ha proseguito Asd – infatti vinciamo, facendo girare tutta la squadra, per 2 a 0 e siamo ancora in finale.”

“Arriva la finale e ancora contro una squadra di Grosseto, questa volta c’è il Grosseto Volley School guidata dal Tecnico Ilaria Fallani.”

“Le nostre ragazze – ha detto – partono contratte, mentre il Volley sembra più padrone del campo, mostra buoni fondamentali difensivi, un paio di attaccanti sopra le righe e in più un’ottima battuta.”

“Il primo set va al Volley. La Peri sostituisce qualche giocatore per cercare di spostare l’inerzia della gara.”

“Questo sembra essere efficace, si gioca alla pari ma le Perine devono spendere di più per tenere il livello e questo indice a qualche errore di troppo.”

“Il set finisce a favore del Volley 25 a 22 che meritatamente si prende la finale.”

“Alle nostre ragazze e al tecnico Spina – ha concluso Asd Pallavolo Grosseto 1978 – rimane la consapevolezza di giocarsela con tutte le squadre e con un margine di crescita sicuramente superiore. Non ci resta che lavorare e riprovare.”