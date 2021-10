GROSSETO – È pronta a mettersi al lavoro la nuova Giunta del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, presentata oggi dal neo–rieletto primo cittadino nella sala del Consiglio comunale La squadra del secondo mandato è cosi composta, Fabrizio Rossi (Fdl) vicesindaco e assessore a Urbanistica, Edilizia Toponomastica, Centro storico, aree Peep e Pip. Partecipate e Sport, Riccardo Ginanneschi (lista civica Vivarelli Colonna sindaco) assessore a Lavori pubblici Edilizia pubblica, Patrimonio, Finanziamenti comunitari e Bonifiche. Simona Rusconi (lista civica Vivarelli Colonna sindaco) assessore a Bilancio ed Entrate, Riccardo Megale (Lega) assessore a Sicurezza, Mobilità, Protezione civile e Turismo, Simona Petrucci (Fdl) assessore ad Ambiente, Transizione ecologica, Affari animali Sviluppo sostenibile della costa (pulizia arenile e salvamento). Demanio e Cave, Luca Agresti (Forza Italia) assessore a Cultura, Università, Mura medicee. Affari generali Contenzioso legale e Verifica attuazione programmi, Bruno Ceccherini (Fdl) assessore a Attività produttive, Sviluppo economico, Agricoltura, Caccia e Pesca e Tradizioni popolari Sara Minozzi (Lega) assessore a Sociale, Politiche della casa e rapporti con il Coeso, Angela Amante (Lega) assessore a Istruzione, Pari opportunità e politiche giovanili e Gentilezza.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha le deleghe a Personale e Organizzazione generale e Comunicazione

di 24 Galleria fotografica Giunta Gr 2021









«Da oggi siamo pronti a ripartire con tanta voglia di fare ancora molto per la nostra bellissima città – commenta il sindaco Vivarelli Colonna – Proseguiremo nel solco dei tanti progetti già avviati, consolidando quelli più recenti e dando vita a nuove idee per migliorare servizi e qualità della vita dei grossetani. Penso al Pnrr, al Pinqua e alla candidatura di Grosseto a Capitale italiana della Cultura per il 2024, solo per citare alcuni esempi. Ole ancora molto che possiamo e vogliamo fare per il territorio che rappresentiamo e l’entusiasmo della nuova Giunta permetterà a questa Amministrazione di centrare altri obiettivi importanti e di vincere sfide per rendere ancora più forte la Maremma Sarà un lavoro basato sul dialogo e sulla collaborazione Ringrazio tutti gli assessori della precedente Giunta il cul contributo è stato fondamentale per arrivare a questo risultato e ringrazio tutti quelli dell’attuale gruppo, certo che sapranno partire da quanto già è stato fatto per sviluppare proposte innovative e concrete per la crescita di Grosseto».