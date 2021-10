GROSSETO – Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto pochi minuti fa tra via Aurelia e via Roma a Grosseto. Nello scontro, avvenuto all’incrocio a poca distanza dalla rotonda della stazione, si sono scontrate due vetture. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi.

