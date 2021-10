Furto al supermercato: il ladro è un ex dipendente che era stato licenziato

PITIGLIANO – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pitigliano hanno denunciato alla Procura di Grosseto un 23enne, residente nel viterbese e di nazionalità rumena, per un furto aggravato che ha avuto luogo nella notte tra il 7 e l’8 settembre scorsi.

Quella notte, qualcuno si era introdotto all’interno di un supermercato, infrangendo una porta a vetri nel retro, portando via circa 600 euro custoditi nelle casse. Il particolare che ai Carabinieri è risultato subito molto anomalo, e da cui sono partite le indagini, è stato il fatto che, a differenza delle porte d’ingresso, la cassa da cui erano stati prelevati i soldi non presentava alcun segno di forzatura.

Dopo aver preso le informazioni necessarie dai responsabili del punto vendita, i Carabinieri si sono concentrati sulla cerchia interna dei dipendenti. La cassa, infatti, era stata aperta tramite immissione di una password, in possesso ai singoli cassieri per svolgere il loro lavoro. E’ così emersa la figura del 23enne, il quale era stato licenziato alcuni mesi addietro in quanto il negozio aveva, contestualmente alla sua presenza nell’esercizio, registrato l’ammanco di incasso e generi alimentari.

Le indagini sono state quindi indirizzate su di lui, ed hanno fatto emergere che la cassa da cui era stato prelevato il contante era stata aperta tramite immissione della password a lui associata nel periodo in cui lavorava presso il supermercato, e che nel frattempo non era stata disabilitata. Tutto questo, unitamente ad altri riscontri raccolti dai militari, ha permesso di individuare il giovane quale responsabile del furto, per cui è stato denunciato alla Procura della Repubblica.