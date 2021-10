Contributi affitti: ecco il bando. C’è tempo fino al 18 novembre per fare domanda

GROSSETO – Il Comune di Grosseto ha pubblicato il bando per il contributo affitto 2021. Fino al 18 novembre è possibile presentare domanda per l’assegnazione dei contributi a integrazione del canone di locazione per l’anno 2021.

Tra i requisiti richiesti, la residenza anagrafica nell’alloggio del Comune di Grosseto per il quale si richiede il contributo, un contratto di locazione regolarmente registrato, un’attestazione Ise non superiore a 28727,25 euro e il cui valore Isee non sia superiore a 16.500 euro, non possedere un patrimonio mobiliare superiore a 25mila euro, non possedere un patrimonio complessivo superiore a 40mila euro, non essere destinatario di un alloggio Erp, non essere destinatario della misura regionale “Giovani sì”.

Quest’anno, per ampliare la platea dei beneficiari del contributo, possono partecipare anche i soggetti in possesso di un Isee non superiore a 35mila euro che dimostrino di aver subito, rispetto ai redditi 2020, una perdita superiore al 25% per cause riconducibili all’emergenza Covid-19. Tale riduzione deve essere autocertificata compilando l’apposito modello “K” allegato al Bando, al quale deve essere allegato o “Isee corrente in corso di validità”, o copia delle dichiarazioni fiscali 2020 (redditi 2019) e 2021 (redditi 2020).

Gli ulteriori requisiti per partecipare, la domanda e i moduli per gli allegati sono reperibili al link: https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-graduatorie-politiche-della-casa-e-del-sociale/.

La documentazione può essere ritirata anche all’Ufficio relazioni con il pubblico in piazza Duomo 1, aperto da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15:00 alle 17:30.

La domanda deve essere compilata correttamente in ogni sua parte, corredata da copia del documento di identità del richiedente e obbligatoriamente firmata dallo stesso.

La mancanza della firma, del contratto di locazione registrato e del documento di identità del richiedente rende la domanda nulla.

La domanda può essere presentata: a mano in busta chiusa riportante sul retro, pena l’esclusione, la dicitura “Domanda contributo affitto 2021” negli uffici di via degli Apostoli 11 previo appuntamento al numero 0564488862; con posta certificata all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it utilizzando il formato pdf per gli allegati. In quest’ultimo caso per il rispetto della scadenza dei termini farà fede il giorno e l’ora di spedizione della domanda. Non saranno ritenute ammissibili le domande inviate con altre modalità.