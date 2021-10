Sport velici, ragazzi di varie località per la settima veleggiata senza ostacoli

PORTO ERCOLE – Settima veleggiata senza ostacoli a Porto Ercole, nel tratto di mare antistante il centro argentarino, una regata organizzata dalla associazione Argentario Senza Ostacoli, con la collaborazione del Comune di Monte Argentario. Patrocinio della commissione pari opportunità del Municipio Argentarino.

I ragazzi molti dei quali diversamente abili e provenienti da varie località, fra cui la residenza On Lus Oltre lo Sguardo di Orbetello sono stati accompagnati in una bella gita in mare, in barca a vela. Ha collaborato per il supporto tecnico la Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d’Argento, con le sedi di Orbetello e Porto Ercole.