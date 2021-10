Menta e rosmarino, Halloween si avvicina: l’artiglio del diavolo e i rimedi contro il colpo della strega

GROSSETO – Nel medioevo si credeva che gli elfi o le streghe erano quegli essere soprannaturali che e infliggevano malattie con i colpi di frecce, e chiunque abbia sofferto del colpo della strega, trova calzante il termine poiché il dolore lancinante sembra esser provocato da una freccia sparata improvvisamente alle schiena, e sono cosi improvvisamente difficili i più piccoli movimenti che sembra quasi di aver subito un incantesimo. Signore e Signori ecco a Voi il colpo della strega!

Si tratta di un dolore acuto che colpisce la parte bassa della schiena, ovvero la muscolatura lombare. E’ un mal di schiena lombare che si manifesta dopo movimenti errati, insoliti, goffi o maldestri.

Le cause del colpo della strega possono essere sia la scarsa elasticità della muscolatura paravertebrale o patologie come l’artrosi che possono interessare la zona lombare.

La prima cosa da fare quando si viene colpiti da questo dolore è non fare movimenti bruschi, ma portarsi lentamente vicino ad una sedia o ad un divano e lentamente stendersi. Una volta supini alzare lentamente le gambe verso l’alto. In questo modo i muscoli contratti dal colpo della strega lentamente si rilassano.

Successivamente si possono applicare sulla zona interessata creme o gel lenitivi, meglio se naturali. In questo caso consigliamo l’uso di creme a base di Artiglio del diavolo.

Il dolore non passerà se non almeno dopo 2-3 ore, e serviranno diversi giorni per non sentire più alcun fastidio. Ci si sentirà più o meno “bloccati” in base alla gravità della contrattura dei muscoli lombari.

Quando questi sintomi si protraggono per troppo tempo, può essere utile fare qualche seduta dal fisioterapista. Chiedete sempre il parere del vostro medico, che valuterà la gravità del vostro caso e vi saprà consigliare al meglio.

Esistono rimedi naturali utili per superare questo caso e la pianta che ci aiuterà si chiama Artiglio del diavolo.

L’Artiglio del Diavolo (Harpagophytum procumbens Burch.), chiamato anche Arpagofito, è una pianta le cui radici sono tradizionalmente usate nel trattamento dei sintomi articolari dolorosi, ha proprietà:

• antinfiammatoria

• rilassante a livello muscolare

• ipocolesterolemizzante

• antiaritmica

L’Artiglio del diavolo, mostra molti benefici sull’apparato locomotore, e risulta un ottimo aiuto in caso di tensioni artro-muscolari.

Grazie al suo contenuto di iridoidi, tra cui l’arpagoside, mostra proprietà antinfiammatorie ed antidolorifiche (Natural Medicines Comprehensive Database, 2005).

Migliora l’elasticità e il movimento di muscoli e articolazioni, per questo viene spesso consigliato a chi pratica sport, sia nella preparazione che nel recupero muscolare.

E’ bene sapere che tali proprietà, si manifestano con una latenza di una settimana.

L’Artiglio del Diavolo si può trovare in erboristeria in diverse tipologie di prodotti da utilizzare per via interna o esterna:

• Estratto idroalcolico (Tintura Madre): cioè un estratto in gocce da prendere per bocca: 60 gocce diluite in mezzo bicchiere d’acqua, 2 volte al giorno. Meglio se dopo i pasti. Ottimo come coadiuvante in caso di artrite, artrosi, tendiniti e dolori artro-muscolari.

• Estratto secco: come ingrediente in un integratore naturale (compresse, pastiglie, ecc) o in sciroppo.

• Crema, gel o pomata: da applicare con un leggero massaggio, fino a completo assorbimento. Al momento del bisogno, in caso di dolore acuto ma anche in caso di preparazione e recupero atletico.

VI CONSIGLIAMO: se non siete esperti di non andare a raccogliere le piante in natura per non rischiare errori, e di affidarvi sempre al vostro erborista di fiducia. Quelli che vi proponiamo non sono consigli medici, quindi, specie per patologie specifiche, fate sempre riferimento al vostro medico curante prima di assumere qualunque prodotto.

*L’autrice Serena Remi, nata a Gavorrano, da 28 anni lavora nel settore del benessere come erborista e venditore al dettaglio di prodotti a scopo salutistico. La potete trovare nell’erboristeria “Menta&Rosmarino” a Grosseto, in via Calabria, angolo via Emilia. Info sulla pagina facebook: Menta&Rosmarino