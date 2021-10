Hc Castiglione più concreto, sconfitta onorevole per gli Under 15 dei Pattinatori

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – E’ iniziato con una sconfitta onorevole contro il Castiglione il campionato Under 15 per la giovanissima formazione del Circolo Pattinatori Bora Bora. Il quintetto affidato da questa stagione ad Antonio Mazzini ha giocato con impegno contro un gruppo affiatato, che ha chiuso la prima frazione sul 3-0, per finire sul 7-0 grazie alla tripletta di Francesco Cornacchini, miglior realizzatore con quattro reti. Una prima uscita accolta comunque positivamente che ha fatto notare ampi margini di miglioramento per i ragazzi in maglia biancorossa.

Under 15, Hc Castiglione-C.P. Bora Bora Grosseto 7-0

CASTIGLIONE: Shareef; Berni, Cornacchini (4), Palushi (1), Donnini, Mugnai (1), Rosadini (1). All. Marco Mantovani.

BORA BORA GROSSETO: Caselli; Leonardo Balducci, Betti, Leonardo Convertiti Mann, Nicolas Balducci, Muntean. All. Antonio Mazzini.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.