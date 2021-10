Fumata bianca per la giunta Vivarelli Colonna: ecco tutti i nomi. Domani la presentazione

GROSSETO – Alla fine l’accordo è stato trovato e domani, alle 14,30, sarà presentata la nuova giunta di Grosseto.

Dopo giorni di confronti e riunioni, sindaco e forze politiche sono riusciti a trovare una sintesi per chiudere la partita su assessori e deleghe.

L’incontro decisivo c’è stato ieri nel tardo pomeriggio quando, sciolte le ultime riserve, Antonfransceso Vivarelli Colonna è riuscito a mettere tutti d’accordo.

Nessuna novità particolare rispetto ai nomi che avevamo anticipato cinque giorni fa e all’assetto politico della giunta: a Fratelli d’Italia andranno tra assessori, tre alla Lega, due alla lista civica Vivarelli Colonna (a cui si aggiungerà la presidenza del consiglio comunale) e uno a Forza Italia.

Questi i nomi della squadra di Vivarelli Colonna: Fabrizio Rossi, Simona Petrucci e Bruno Ceccherini per Fratelli d’Italia; Riccardo Megale, Angela Amante e Sara Minozzi per la Lega; Riccardo Ginanneschi e Simona Rusconi per Vivarelli Colonna Sindaco; Luca Agresti per Forza Italia.

Per quanto riguarda le deleghe: Fabrizio Rossi sarà vicesindaco e avrà l’urbanistica e partecipate, Simona Petrucci ambiente e demanio, Bruno Ceccherini attività produttive, Riccardo Megale Polizia Municipale, Riccardo Ginanneschi ai lavori pubblici, Simona Rusconi al bilancio, Luca Agresti alla Cultura, Angela Amante alla pubblica istruzione, Sara Minozzi al sociale.