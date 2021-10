Due sconfitte e una vittoria per le giovanili della Blue Factor Castiglione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Fine settimana in chiaro scuro per le giovanili della Blue Factor. L’Under 19 allenata da Carlo Gucci si è scontrata contro il Sarzana del bomber Cardella, 9 gol, con la partita sempre in mano ai liguri che alla fine hanno vinto 14-4. “Purtroppo abbiamo subito il loro gioco senza riuscire a proporre il nostro – ha detto proprio Gucci al temine del match – già dai primi minuti il nostro atteggiamento ci ha portato ad indirizzare la partita, purtroppo, nel senso sbagliato. Ci dispiace, ma nonostante questo non possiamo abbatterci, siamo convinti di avere le capacità di fare molto meglio e poter giocare alla pari certe partire. Stiamo lavorando tantissimo, sia sugli aspetti tecnico tattici sia sugli atteggiamenti (fondamentali) in pista, e i ragazzi hanno entusiasmo e tutto lo staff tecnico è molto motivato. Siamo fiduciosi e il nostro obiettivo è sicuramente quello di migliorarsi strada facendo”.

Niente da fare nemmeno per l’Under 17 di Gigi Brunelli: il Follonica ha dimostrato al momento di essere fuori dalla portata dei castiglionesi, con la partita già chiusa dagli azzurri del golfo nel primo tempo (8-1). Alla fine il 14-1 subito dai giovani castiglionesi è stato un punteggio fin troppo largo, con il gol della bandiera firmato da Cardi. Oltre all’esordio in panchina proprio di Brunelli con la nuova categoria, anche quelli di Pomella, Burroni e Raspanti ex Follonica.

La soddisfazione della vittoria è arrivata dall’Under 15 di Marco Mantovani che non ha avuto problemi con il Grosseto: 7-0 il finale. Una partita relativamente facile anche se tutti i giocatori erano emozionati per l’esordio con il nuovo allenatore. Soddisfazione anche per Rosadini, il più piccolo della squadra, che appena appena entrato ha fatto subito gol.

U19 SARZANA-CASTIGLIONE 14-4

GAMMA INNOVATION SARZANA: Mechini, Dal Torrione; Carrieri, Ferrandi, Angeletti, Baldocchi, Marchetti, Pezzini, Cardella. All. Mirko Bertolucci.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: A.Donnini, Grossi; Della Giovampaola, Cardi, M.Mantovani, Guarguaglini, Onori, Santoni, F.Montauti, E.Perfetti. All. Gucci.

ARBITRO: Righetti di Sarzana.

RETI: pt (8-2) 7’04 Pezzini (S), 8’24 Barlocchi (S), 9’27, 12’08, Cardella (S), 13’57 Baldocchi (S), 14’40 Cardella (S), 16’13 Santoni (C), 20’50 E.Perfetti (C), 21’41 e 23’56 Cardella (S); st 5’35, 9’01 Cardella (S), 11’18 pp Guarguaglini (C), 10’15 Cardella (S), 17’06 pp Angeletti (C), 17’33 Cardella (S), 21’14 Ferrandi (S), 22’24 E.Perfetti (C).

U17 FOLLONICA-CASTIGLIONE 14-1

GALIELO FOLLONICA: Bussotti; Premoli, Masini, Giabbani, C.Bracali, Faelli, Galgani, Mugnaini. All. S.Silva.

BLUE FACTRO CASTIGLIONE: Peruzzi Squarcia, Grossi; L.Mantovani, Pomella, Cardi, Burroni, Bigliazzi, Valenti, Tognarini, Raspanti. All. L.Brunelli.

ARBITRO: Galoppi di Follonica.

RETI: (8-1) 7’06 Faelli (F), 9’15 Masini (F), 16’26 rig. Giabbani (F), 16’37 e 16’47 Galgani (F), 19’11 Faelli (F), 22’15 Galgani (F), 22’44 Cardi (C), 22’54 Bracali (F); st 8’41, 11’10, 16,13 e 20’10 Faelli (F), 21’55 Galgani (F), 24’12 rig. Premoli (F).

U15 CASTIGLIONE-GROSSETO 7-0

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Shareef; Berni, Cornacchini, Palushi, Giulio Donnini, Mugnai, Rosadini. All. Marco Mantovani.

BORA BORA GROSSETO: Caselli; Leonardo Balducci, Betti, Leonardo Convertiti Mann, Nicolas Balducci, Muntean. All. Antonio Mazzini.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli di Grosseto.

RETI: pt (3-0) 9’55 Palushi (C), 10’51 Mugnai (C), 24’08 Cornacchini (C); st 12’36 e 13’03 Cornacchini (C), 18’50 Rosadini (C), 22’44 Cornacchini (C).