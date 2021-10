Coronavirus, in provincia di Grosseto nuova impennata di casi: sono 19

GROSSETO – Sono 19 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Grosseto nelle ultime 24 ore. Si tratta di una nuova impennata dopo i numeri dei giorni scorsi che quasi mai hanno superato quota dieci.

I tamponi effettuati sono stati 411. Le persone positive in carico sono 164, quelle in quarantena per contatto stretto sono 302.

Si registrano 4 guarigioni e nessun decesso.

La situazione dei ricoveri: ci sono 8 persone ricoverate nel reparto di degenza covid dell’ospedale Misericordia di Grosseto e 2 pazienti in terapia intensiva. In totale i ricoveri sono 10.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 43 Provincia di Arezzo 9 Provincia di Siena 15 Provincia di Grosseto 19 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 4 1 3 . 1 – Grosseto 3 1 2 10 2 1 Siena 6 2 2 3 2 – Totale Asl 13 4 7 13 5 1

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Domenica 10 ott Lunedì 11 ott Martedi

12 ott Mercoledì 13 ott Giovedi 14 ott Venerdì 15 ott Sabato 16 ott Domenica 17 ott Arezzo 19 6 10 10 12 16 7 9 Siena 18 12 5 23 23 14 18 15 Grosseto 9 – 7 6 7 14 9 19 Totale Asl 46 18 22 39 42 44 34 43

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Campagnatico 2 Follonica 1 Grosseto 7 Monte Argentario 3 Orbetello 1 Pitigliano 1 Santa Fiora 4

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 7 TI San Donato Arezzo 1 Degenza Covid Misericordia Grosseto 8 TI Misericordia Grosseto 2

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 546 Provincia di Siena 657 Provincia di Grosseto 411

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 227 Provincia di Siena 427 Provincia di Grosseto 164

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 170 Provincia di Siena 395 Provincia di Grosseto 140

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 702 Provincia di Siena 999 Provincia di Grosseto 302

Guariti Provincia di Arezzo 6 Provincia di Siena 11 Provincia di Grosseto 4