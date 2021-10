Senza documenti e permesso di soggiorno: il questore ordina di lasciare l’Italia

GROSSETO – Quando hanno visto la polizia hanno cambiato direzione. Questo ha subito insospettito gli agenti delle volanti che li hanno fermati. I due magrebini sono risultati privi di documenti e di titoli validi per il soggiorno e la permanenza in Italia, quindi irregolari in Italia.

Condotti all’ufficio immigrazione della Questura sono stati denunciati per la violazione dell’articolo 14 del testo unico sull’immigrazione.

Il questore ha pertanto emesso a loro carico un ordine a lasciare il territorio nazionale entro il termine di sette giorni.