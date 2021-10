Reazione Atlante Grosseto, poker all’Aprilia e prima vittoria stagionale

GROSSETO – Un Atlante Grosseto più forte delle difficoltà fa registrare la prima vittoria in campionato col secco 4-1 casalingo allo United Aprilia Test. Sul parquet amico della Bombonera i biancorossi danno vita alle parole spese in settimana e tirano fuori il meglio da una rosa rimaneggiata ma motivata.

Partenza forte e buon giro di palla per i ragazzi di mister Izzo, con tre legni scheggiati; il vantaggio arriva con Baluardi una bella azione corale crollata dall’assist di Arriaza. Poco prima del riposo, espulso un giocatore ospite. Inizio ripresa in affanno, con Tatonetti autore di due parate di peso e due clamorosi errori sotto porta dei laziali ma i grossetani ritrovano il bandolo della matassa e tirano il fiato col raddoppio di Morad, poi perla di Falaschi per il 3-0. Bella chance per Arriaza che però perde palla a metà campo spianando la strada all’acuto di Miele. Lo stesso Arriaza ci riprova e stavolta tutto liscio con un tiro di sinistro imprendibile. Sulla traversa invece due tentativi di Mateo.

“Noi poco cinici: troppi legni – ha commentato il tecnico Izzo – e anche occasioni non concretizzate ma sono contento, è stata una prestazione importante dove abbiamo sviluppato un buon gioco”.