Il voto ai 18enni per il Senato è realtà: la maggioranza dei lettori è d’accordo

GROSSETO – Dalle prossime elezioni politiche i 18enni voteranno anche per il Senato della Repubblica. Il 13 ottobre, infatti, è scaduto il termine per presentare la richiesta di referendum confermativo sulla legge costituzionale che va a modificare l’elettorato attivo (diritto di essere elettore): l’età minima per poter votare i senatori sarà dunque uguale a quella della Camera, ovvero 18 anni, non più 25.

L’8 luglio scorso, Palazzo Madama approvava la legge costituzionale (un solo articolo) che modifica l’articolo 58 della Carta, quello che fissa a 25 anni l’età minima per poter eleggere i senatori. Il testo interviene proprio su questo punto, omologando l’elettorato attivo del Senato con quelle della Camera, eliminando le parole «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età».

Tre mesi fa, dunque, con 178 sì, 15 no e 30 astenuti, Palazzo Madama dava l’ok definitivo al provvedimento. Un mese prima, però, la Camera aveva sì approvato il disegno di legge, ma senza raggiungere il quorum dei due terzi dei componenti necessario, nell’iter dell’approvazione di leggi di revisione costituzionale, per evitare il referendum. Per questo motivo si è dovuto attendere fino ad oggi per formalizzare il via libera alla riforma.

L’articolo 138 della Costituzione, infatti, stabilisce che:

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Ora la legge costituzionale attende solo la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono quasi 4 milioni i giovani tra i 18 e i 24 anni che nel 2023 (se non saranno anticipate le elezioni) saranno chiamati ad eleggere non solo i parlamentari di Montecitorio, ma anche quelli di Palazzo Madama.

Approfondimento: il bicameralismo perfetto italiano

La riduzione dell’età a 18 anni per l’elezione del Senato è stata accolta fin da subito con ampio consenso da tutte le forze politiche. L’omologazione delle età per l’elezione delle due camere del Parlamento, infatti, va ad attenuare quelle differenze che “macchiano” il seppur perfetto bicameralismo italiano.

Un bicameralismo si dice perfetto se le due camere che compongono il parlamento hanno gli stessi poteri sanciti dalla Costituzione. Ma, nonostante la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica abbiano gli stessi poteri in ambito legislativo e di controllo del Governo, in Italia ci sono delle differenze che, come detto, vanno a “minare” la perfezione del sistema.

Di seguito le differenze:

-i deputati sono 400, i senatori 200 (questo il nuovo assetto delle due camere dopo l’approvazione del referendum costituzionale dello scorso anno, che sarà valido dalla prossima legislatura. Attualmente sono 630 deputati e 315 senatori elettivi);

-nel Senato siedono anche i senatori a vita. Come stabilisce l’articolo 59 della Costituzione «E’ senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario»;

-se con la riforma viene modificato l’elettorato attivo, tra Camera e Senato resta diverso l’elettorato passivo: a Montecitorio sono eleggibili coloro che hanno compiuto 25 anni, a Palazzo Madama coloro che ne hanno compiuti 40;

-i sistemi elettorali delle due camere sono differenti, come previsto dagli articoli 56 e 57 della Costituzione:

la ripartizione dei voti per la Camera avviene su base nazionale;

la ripartizione dei voti per il Senato avviene su base regionale.

Queste differenze, secondo molti studiosi, hanno favorito l’instabilità governativa italiana, facilitando la creazione di maggioranze diverse nelle due camere parlamentari. Per questo, fin dagli anni ’80, quando il sistema partitico iniziava a dare segni di cedimento, si sono susseguite numerose proposte di riforma istituzionale volte a differenziare le due camere. Questo provarono a fare le commissioni bicamerali Bozzi (1983-85), De Mita-Iotti (1992), e D’Alema (1997), ma senza trovare successo.

Dopo tre tentativi di lavorare su una riforma strutturale della Costituzione in modo condiviso, il Parlamento abbandonò la via delle bicamerali.

Nel 2005 il Parlamento italiano, su proposta del Governo Berlusconi III, approvò a maggioranza assoluta una riforma costituzionale che, fra le altre cose, prevedeva il superamento del bicameralismo perfetto: sottoposta a referendum confermativo nel giugno 2006, la riforma non fu confermata dal voto popolare.

Stessa cosa successe nel 2016, quando il Parlamento italiano approvò a maggioranza assoluta una nuova riforma costituzionale, proposta dal Governo Renzi, il cui obiettivo era, di nuovo, il superamento del bicameralismo perfetto. Sottoposta a referendum confermativo nel dicembre 2016, anche questa non venne approvata dagli elettori.

«Si tratta di una misura rivoluzionaria e che esprime fiducia nei vostri confronti per essere stati capaci di portare avanti le vostre battaglie per un mondo migliore», così il ministro per i Rapporti con il Parlamento con delega alle Riforme costituzionali Federico D’Incà ha annunciato la scadenza del termine per la presentazione del referendum sul suo profili Facebook.

«Un’importante estensione dei diritti politici e una saggia scelta che allontana il rischio di maggioranze diverse tra Camera e Senato», hanno commentato i deputati dem Stefano Ceccanti e Andrea Giorgis, entrambi professori ordinari, l’uno di diritto pubblico comparato all’Università La Sapienza di Roma e l’altro di diritto costituzionale all’Università di Torino.

Come la pensano i lettori de Il Giunco.net?

Vi abbiamo chiesto cosa ne pensate: il 55,7% dei lettori che hanno partecipato al nostro sondaggio su Instagram e Facebook si dicono d’accordo con la riforma che abbassa a 18 anni l’età per l’elezione dei senatori.