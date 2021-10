“Il Morbi” compie 50 anni: gli auguri degli amici. Stasera la festa tra musica e leccornie

STICCIANO – Questa sera a Sticciano (comune di Roccastrada) si festeggia il mezzo secolo di Fabio Morbidelli.

Gli amici lo aspettano in una location che fino all’ultimo rimarrà segreta. Per il neocinquantenne, maestro di ballo, uomo dai molteplici talenti, si profila un evento indimenticabile.

«Il gruppo degli Svagati – scrivono gli amici – augura a Fabio tutto il meglio possibile e lo ringrazia per ciò che negli ultimi anni ha saputo portare in termini di simpatia, amicizia e generosità. Viva il Morbi».